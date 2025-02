Via Sonnino, tra doppie file selvagge e locali chiusi in vendita ed in affitto.

Via Sonnino, si estende per quasi 3 chilometri, attraversa Cagliari unendo il quartiere Villanova con San Benedetto. Strada centrale e trafficata, negli anni è cambiata radicalmente: dove ora ci sono gli uffici e i parcheggi del Comune, subito dopo la rotonda e la biforcazione con via XX Settembre, sorgeva la caserma dei pompieri. La strada era molto più stretta.

Oggi nonostante le modifiche apportate alla carreggiata, la strada si restringe particolarmente in alcuni tratti a causa delle doppie file di macchine che sostano senza tregua. Una situazione che crea una costante situazione di caos per automobilisti, pedoni e residenti dovuta a cattive abitudini ma soprattutto per la mancanza di un numero di parcheggi adeguati a una strada che offre diverse opportunità a livello di negozi. Molte di queste attività sono state chiuse, come si può notare dalle foto e dai cartelli “vendesi” e “affittasi”, questo perchè la mancanza di parcheggi ha trasformato Via Sonnino in una via di transito, lo stesso problema che ha afflitto i commercianti di Via Dante.