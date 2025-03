A Cagliari cresce il malcontento tra i cittadini per la difficoltà di attraversamento della via Roma, lato mare, dal porto al porticato e viceversa. A sollevare la questione è Franco Meloni, che denuncia l’eliminazione del passaggio pedonale e del semaforo a causa dei lavori in corso. “Con l’eliminazione dell’attraversamento pedonale e del semaforo che lo regolava, i cittadini sono costretti a percorrere circa un chilometro per utilizzare le uniche superstiti strisce pedonali poste di fronte alla via Porcile, affianco al palazzo del Consiglio regionale, peraltro prive di impianto semaforico”, spiega Meloni. Un ulteriore paradosso, è la presenza di strisce pedonali situate cento metri prima che, però, si interrompono improvvisamente davanti a un ridotto marciapiede dove è collocata la fermata CTM. “Non è consentito pertanto proseguire nell’attraversamento della strada per raggiungere il porto!”, sottolinea. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza dei pedoni: “È una situazione assurda che va sanata, prima che accadano incidenti. Capita purtroppo che molti attraversino la strada incuranti del traffico sostenuto. Non parliamo poi delle ore serali, quando il rischio di incidenti aumenta”. Meloni chiede un intervento immediato da parte del Comune: “È necessario che urgentemente il Comune intervenga per completare il percorso pedonale dalla nuova piazza di fronte al Consiglio regionale fino al porto, dove si trovano i parcheggi. Ovviamente l’attraversamento richiesto deve essere dotato di un semaforo. Non ci vuole molto. Attendiamo fiduciosi”. Nel frattempo, la segnalazione è già stata inoltrata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cagliari, in attesa di una risposta e di un intervento risolutivo.