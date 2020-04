Via Roma fine Anni ’20…bellissima la passeggiata al centro, in estate fresco a gogò con la spettacolare alberata dei pioppi

Via Roma fine Anni ’20…bellissima la passeggiata al centro, in estate fresco a gogò con l’alberata di pioppi, distrutta nel 1943 dai bombardamenti Angloamericani ed in parte abbattuta per fare tavole paraschegge alla galleria della Palazzata di Via Roma..scrive il nostro Mario Ignazio Lai presentando questa bellissima foto nella pagina Fb “Cagliari Fotografica- tra passato e presente”. Continuate a mandarci le vostre foto della Cagliari antica, per non perdere l’eco di bellissimi ricordi.