Vestiti, giochi e dolci per bimbi e adulti sfortunati: a Cagliari arrivano le “scatole di Natale”

Le “scatole di Natale per i più bisognosi”. Un’iniziativa di solidarietà imbastita da due ragazze cagliaritane, Federica Serra e Claudia Xaxa, che già da giorni spopola sui social ma, anche, nella realtà. Le ragazze sono riuscite a radunare un’altra ventina di persone per una lunga maratona solidale iniziata oggi e che terminerà il 16 dicembre prossimo. “Siamo un comitato spontaneo, un gruppo di persone che, dal 2016 in poi, hanno deciso di mettere a disposizione degli altri un po’ del proprio tempo. Ci piace riunirci sotto il nome di “Aiutiamo i bambini-volontari Cagliari”, così è possibile leggere nella pagina ufficiale di Facebook. Ma in cosa consiste l’iniziativa? “Le persone potranno riempire delle scatole con un vestito, anche usato ma pulito, possibilmente caldo, un gioco, un prodotto di bellezza e un dolce. Prima di consegnarcelo, però, dovranno anche scrivere un bel biglietto di auguri”, spiega Federica Serra, 35enne cagliaritana, impiegata. “A Milano c’è già un’iniziativa simile, abbiamo deciso di copiarla. Speriamo di arrivare almeno a trecento pacchi”. La sua amica Claudia, commessa 33enne, aggiunge: “Serve un sorriso in più, soprattutto in questo Natale segnato dal Coronavirus. Famiglie, donne anziani: i doni che ci verranno consegnati arriveranno a tante persone”.

A chi verranno destinate le scatole? Ad alcune associazioni: “Insieme per un sorriso, Il sogno di Giulia Zedda, Fiocco bianco argento, Caritas Cagliari e Donne al traguardo”. Chi vuole donare potrà farlo, sino al prossimo sedici dicembre, recandosi in via Alfieri 1/c a Cagliari dalle 11 alle 13 e dalle sedici alle diciotto o, anche, il sedici dicembre dalle 12 alle 15 nei parcheggi dello stadio Sant’Elia. dalle 12 alle 15 c/o i parcheggi dello Stadio Sant’Elia. Per qualunque informazione o chiarimento è attivo un indirizzo email dedicato: scatolenatalecagliari@gmail.com