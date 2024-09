Verduriere multato a Cagliari perché guida col cellulare in mano: “Falso, era una brioche”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Multato per guida con cellulare ma in mano ha una brioche. Il conducente Stefano Sollai: “Farò ricorso”. 165 euro di multa e meno 5 punti dalla patente, è accaduto in viale Poetto, “il telefono era nel sedile accanto al mio, ero in vivavoce, come dimostra lo screenshot che ho prontamente acquisito, e stavo mangiando una merendina”. Il singolare episodio è accaduto questa mattina e a raccontare quanto accaduto è proprio Sollai, 55 anni di Cagliari, commerciante: una multa salata firmata dalla polizia municipale locale e l’errore, secondo l’uomo, di aver scambiato lo snack con lo smartphone. Una pastina, al cioccolato precisamente, che potrebbe costare cara: “Ho chiamato al mio avvocato e mi ha consigliato di fare ricorso, io tra le mani tenevo il volante e una Delice, mangiata nemmeno a metà”. Nemmeno il “corpo” del reato, con tanto di involucro e briciole, hanno fatto desistere le guardie delle strade: “Il mezzo che guidavo è dotato di bluetooth, io ero in vivavoce con una cliente, non avrebbe nemmeno senso il fatto di guidare con il telefono in mano considerato che il mezzo ha a disposizione il bluetooth”.

Sollai ha firmato la multa e contestata già nel verbale, pensa al ricorso da presentare per dimostrare la propria estraneità dalla violazione al codice stradale descritto: “Le spese ammontano a oltre 400 euro, non è sicuro nemmeno il rimborso completo della pratica. Oltre al danno, insomma, si prospetterebbe anche la beffa”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)