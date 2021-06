Ventidue incendi oggi in Sardegna: in fumo ettari di macchia mediterranea

Non c’è pace per la Sardegna colpita dalla piaga degli incendi. Anche oggi se ne contano ventidue secondo il bollettino del corpo forestale. Quattro di questi, oltre le squadre a terra, hanno necessitato l’intervento di mezzi aerei per domare le fiamme. Elicotteri in azione nelle campagne di Tresnuraghes, Decimomannu, San Giovanni e Pozzomaggiore. Non è ancora chiaro se per dolo o per colpa di incauti, fatto sta che anche oggi in fumo sono andati diversi ettari di boschi e macchia mediterranea.

Nei giorni scorsi è stato invece finalmente arrestato dalla Forestale un incendiario seriale di Sinnai, accusato di incendio boschivo: era stato sorpreso dagli uomini del Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Cagliari ad appiccare l’ultimo di una serie di nove roghi che dal 28 maggio all’11 giugno scorsi hanno colpito i territori di Sinnai e Settimo San Pietro.

(immagine di repertorio)