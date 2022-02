Vende un cucciolo di cane online ma viene truffato: una denuncia a Tratalias

Il 18 agosto scorso a Tratalias un 44enne del luogo aveva denunciato presso la locale stazione Carabinieri che dopo aver pubblicato sul sito on-line subito.it l’annuncio di vendita di un cucciolo di cane beagle, era stato contattato telefonicamente da un ignoto che tramite artifici e raggiri, era riuscito a farsi ricaricare da lui la somma di euro 889 da uno sportello ATM delle poste italiane, con due diverse operazioni di ricarica Postepay. Avendo egli effettuato sulla tastiera del bancomat le operazioni che gli erano state suggerite dall’anonimo interlocutore, si era infine reso conto di non aver ricaricato il proprio conto ma quello altrui a proprie spese. Ieri i militari di quella Stazione dell’Arma, a conclusione di accertamenti ed indagini inerenti alla vicenda, hanno denunciato per il reato di truffa aggravata un trentenne di Treviso, disoccupato, già denunciato diverse volte in passato per situazioni analoghe. I militari sono riusciti a risalire all’autore del raggiro grazie alla collaborazione dell’amministrazione delle Poste e di una società bancaria che hanno ricostruito il movimento del denaro e chi realmente lo ha incassato.