Variante indiana del Covid, isolati due casi in Sardegna: uno era già vaccinato

Individuati due casi di variante indiana in Sardegna. Uno dei due contagiati era già vaccinato. L’annuncio è di Ferdinando Coghe, direttore del laboratorio di Analisi a Radio Casteddu.

“Abbiamo isolato la variante delta, quella indiana, un caso nel nord e un altro nel sud Sardegna”, spiega Coghe, “c’è anche una variante nigerina, era un cittadino extracomunitario, ma un caso sporadico. I due cittadini sardi sono stati contagiati in un caso da uno straniero che ha portato la variante e il secondo di rientro dalla Gran Bretagna. Una delle due persone è vaccinata, non ha sviluppato sintomi il decorso è stato veloce”.

Niente allarmismi, spiega Coghe, “le varianti esistono, anche se c’è una pressione selettiva grazie al vaccino, ma se non vengono attenzionate possono far sorgere cluster epidemici. Dobbiamo perciò lavorare in modo da contenere mantenere un livello di allerta molto alto. I vaccini ci daranno una grossa mano contro il Covid. Sappiamo che le persone vaccinate possono prendere il Covid, ma senza ammalarsi e possono contagiare. Perciò restano fondamentali misure come il distanziamento, le mascherine e l’igiene delle mani

Nel mondo resta una grande fascia di persone da vaccinare, Gran Bretagna e Usa daranno dosi ai paesi in via di sviluppo, perché lì si vengono a creare le varianti che si diffondono nel mondo e rischiano di depotenziare l’azione dei vaccini”.

