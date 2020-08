Vallermosa, il Coronavirus continua a circolare: un uomo positivo in isolamento

Un nuovo caso di Coronavirus a Vallermosa, ad annunciarlo è il sindaco Francesco Spiga: “Comunico a tutti i cittadini che è pervenuta comunicazione dalla Ats Sardegna della presenza di un caso di positività al Covid-19 nel territorio del comune di Vallermosa. Il soggetto interessato non si trova più nel territorio Comunale, attualmente è in isolamento domiciliare, non ha sintomi ed è seguito dall’Ats. Gli organi competenti hanno adottato tutte le procedure a tutela della salute pubblica”.

“Si raccomanda sempre di seguire tutte le disposizioni relative a distanziamento sociale, utilizzo mascherina e igiene delle mani”.