Prima notte fuori dall’incubo per Valentina Greco, la 42enne attivista scomparsa per dieci giorni e poi ritrovata in Tunisia: dopo il ricovero seguito al ritrovamento in casa, ieri è stata dimessa e ha potuto trascorrere la nottata in casa insieme al fratello Alessio, che l’ha accudita dopo essere arrivato non senza difficoltà e aver pagato il conto in ospedale.

Ora Valentina Greco, la cui vicenda è stata seguita passo dopo passo dall’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, si prepara a tornare a Cagliari dove la aspettano familiari e amici: se sarà in grado di mettersi in viaggio subito tornerà con suo fratello, altrimenti la mamma la raggiungerà per permetterle di riposare qualche giorno e potersi riprendere al meglio. Ma è molto probabile che entro giovedì sia già a casa.

Ieri le autorità tunisine le hanno restituito computer e telefono che le erano stati sequestrati. Ma su quello che è realmente successo in quei dieci giorni in cui Valentina non ha dato notizie di sé è ancora mistero.