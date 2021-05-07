Vaccinazioni anti Covid, il turno dei malati di Alzheimer e Parkinson

Obesità, artrite reumatoide, ipotiroidismo e pancreatite. La Regione accelera la campagna di vaccinazione per le categorie vulnerabili con un nuovo aggiornamento delle modalità di adesione rivolto alle persone affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Da domani, sabato 8 maggio, a partire dalle 12, tutti i cittadini nati dal 1961 al 1970, con una o più patologie indicate nelle raccomandazioni nazionali ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti-covid e riportate nell’ ‘Elenco 1’ disponibile sul portale sardegnasalute.it, potranno manifestare la propria adesione alla campagna di vaccinazione registrandosi sulla piattaforma regionale vaccinocovid.sardegnasalute.it. I cittadini registrati riceveranno un sms con le indicazioni dell’appuntamento per la somministrazione del vaccino.
L’aggiornamento contiene indicazioni anche per i soggetti che necessitano di essere vaccinati in centri protetti, affetti dalle patologie presenti nell’ ‘Elenco 2’, sempre consultabile dal portale regionale, e pazienti con obesità grave. Le persone che rientrano in questa categoria saranno contattate direttamente dalle strutture sanitarie che le hanno in cura.
Nell’elenco 1:
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (escluso: sindrome di Budd-Chiari),
ATEROSCLEROSI,
ANEURISMA TORACICO SENZA MENZIONE DI ROTTURA,
ANEURISMA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA,
ANEURISMA TORACOADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA,
ANEURISMA DELL’AORTA SEDE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI ROTTURA,
ALTRI ANEURISMI
EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE
FISTOLA ARTEROVENOSA
ACQUISITA
STENOSI DI ARTERIA
ARTERITE NON SPECIFICATA
TROMBOSI DELLA VENA PORTA
EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE
SINDROME POSTFLEBITICA
INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL’INTESTINO
ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
MORBO DI BUERGER TROMBOANGIOITE OBLITERANTE
(MORBO DI BUERGER)
DEMENZE DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA
DEMENZA PRESENILE
DEMENZE DEMENZA SENILE, CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI
DEMENZE DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA
DEMENZE SINDROME AMNESICA DA ALCOOL
DEMENZE SINDROME AMNESICA (NON ALCOOLICA)
MALATTIA DI ALZHEIMER
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI
ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE
TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE
ACROMEGALIA E GIGANTISMO
DIABETE INSIPIDO
IPOPARATIROIDISMO
IPERPARATIROIDISMO
IPOTIROIDISMO CONGENITO
IPOTIROIDISMO ACQUISITO GRAVE
MALATTIA O SINDROME DI
CUSHING SINDROME DI CUSHING
MORBO DI BASEDOW,
GOZZO TOSSICO DIFFUSO
ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO GOZZO TOSSICO UNINODULARE
ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO GOZZO MULTINODULARE TOSSICO
ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO
NANISMO IPOFISARIO
PANCREATITE CRONICA
TIROIDITE DI HASHIMOTO TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA –
TIROIDITE DI HASHIMOTO
RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE
IPERTENSIONE ESSENZIALE
CARDIOPATIA IPERTENSIVA
NEFROPATIA IPERTENSIVA
CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA
IPERTENSIONE SECONDARIA MALIGNA
RETINOPATIA IPERTENSIVA
ARTRITE REUMATOIDE
SINDROME DI FELTY
ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO
ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE
ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE
ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE
COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN ENTERITE REGIONALE
MALATTIA DI SJOGREN
PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)
ARTROPATIA PSORIASICA
PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)
ALTRE PSORIASI
SPONDILITE ANCHILOSANTE
CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE MALATTIE DIFFUSE DEL CONNETTIVO NON SPECIFICATE
MALATTIA CELIACA
DERMATITE ERPETIFORME
EPATITE CRONICA (ATTIVA)
EPATITE VIRALE B CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA
EPATITE C CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO
EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO
OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI
VASCULOPATIE CEREBRALI
OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI
SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO
SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE
Nell’ ELENCO 2
DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL
SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL
DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL DIPENDENZA DA DROGHE
EPILESSIA
INFEZIONE DA HIV
STATO INFETTIVO ASINTOMATICO DA VIRUS DA IMMUNODEFICENZA UMANA (HIV)
INFEZIONE DA VIRUS DELL’IMMUNODEFICENZA UMANA (HIV)
VIRUS DELL’IMMUNODEFICENZA UMANA, TIPO 2 (HIV-2)
PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO SEMPLICE
PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO DISORGANIZZATO
PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO CATATONICO
PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO PARANOIDE
PSICOSI SCHIZOFRENIA LATENTE
PSICOSI SCHIZOFRENIA RESIDUALE
PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO
ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA
MANIA, EPISODIO SINGOLO
MANIA, EPISODO RICORRENTE
DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO
DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE
SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE
SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO
SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO
SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA
PSICOSI MANIACO DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA
STATO PARANOIDE SEMPLICE
PARANOIA
PARAFRENIA
SINDROME PARANOIDE A DUE
ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI
PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO
PSICOSI, TIPO AGITATO
PSICOSI CONFUSIONE REATTIVA
PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA
ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE
DISTURBO AUTISTICO
PSICOSI DISINTEGRATIVA
ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA
SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU’ ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL’ETA’ RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE
TUBERCOLOSI
INFEZIONE TUBERCOLARE PRIMARIA
TUBERCOLOSI POLMONARE
ALTRE FORME DI TUBERCOLOSI DELL’APPARATO RESPIRATORIO