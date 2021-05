Vaccinazioni anti Covid, il turno dei malati di Alzheimer e Parkinson

Obesità, artrite reumatoide, ipotiroidismo e pancreatite. La Regione accelera la campagna di vaccinazione per le categorie vulnerabili con un nuovo aggiornamento delle modalità di adesione rivolto alle persone affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Da domani, sabato 8 maggio, a partire dalle 12, tutti i cittadini nati dal 1961 al 1970, con una o più patologie indicate nelle raccomandazioni nazionali ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti-covid e riportate nell’ ‘Elenco 1’ disponibile sul portale sardegnasalute.it, potranno manifestare la propria adesione alla campagna di vaccinazione registrandosi sulla piattaforma regionale vaccinocovid.sardegnasalute.it. I cittadini registrati riceveranno un sms con le indicazioni dell’appuntamento per la somministrazione del vaccino.

L’aggiornamento contiene indicazioni anche per i soggetti che necessitano di essere vaccinati in centri protetti, affetti dalle patologie presenti nell’ ‘Elenco 2’, sempre consultabile dal portale regionale, e pazienti con obesità grave. Le persone che rientrano in questa categoria saranno contattate direttamente dalle strutture sanitarie che le hanno in cura.

Nell’elenco 1:

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (escluso: sindrome di Budd-Chiari),

ATEROSCLEROSI,

ANEURISMA TORACICO SENZA MENZIONE DI ROTTURA,

ANEURISMA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA,

ANEURISMA TORACOADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA,

ANEURISMA DELL’AORTA SEDE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI ROTTURA,

ALTRI ANEURISMI

EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE

FISTOLA ARTEROVENOSA

ACQUISITA

STENOSI DI ARTERIA

ARTERITE NON SPECIFICATA

TROMBOSI DELLA VENA PORTA

EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE

SINDROME POSTFLEBITICA

INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL’INTESTINO

ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

MORBO DI BUERGER TROMBOANGIOITE OBLITERANTE

(MORBO DI BUERGER)

DEMENZE DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA

DEMENZA PRESENILE

DEMENZE DEMENZA SENILE, CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI

DEMENZE DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA

DEMENZE SINDROME AMNESICA DA ALCOOL

DEMENZE SINDROME AMNESICA (NON ALCOOLICA)

MALATTIA DI ALZHEIMER

MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE

TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE

ACROMEGALIA E GIGANTISMO

DIABETE INSIPIDO

IPOPARATIROIDISMO

IPERPARATIROIDISMO

IPOTIROIDISMO CONGENITO

IPOTIROIDISMO ACQUISITO GRAVE

MALATTIA O SINDROME DI

CUSHING SINDROME DI CUSHING

MORBO DI BASEDOW,

GOZZO TOSSICO DIFFUSO

ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO GOZZO TOSSICO UNINODULARE

ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO GOZZO MULTINODULARE TOSSICO

ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO

NANISMO IPOFISARIO

PANCREATITE CRONICA

TIROIDITE DI HASHIMOTO TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA –

TIROIDITE DI HASHIMOTO

RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE

IPERTENSIONE ESSENZIALE

CARDIOPATIA IPERTENSIVA

NEFROPATIA IPERTENSIVA

CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA

IPERTENSIONE SECONDARIA MALIGNA

RETINOPATIA IPERTENSIVA

ARTRITE REUMATOIDE

SINDROME DI FELTY

ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO

ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE

ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE

ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE

COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN ENTERITE REGIONALE

MALATTIA DI SJOGREN

PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)

ARTROPATIA PSORIASICA

PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)

ALTRE PSORIASI

SPONDILITE ANCHILOSANTE

CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE MALATTIE DIFFUSE DEL CONNETTIVO NON SPECIFICATE

MALATTIA CELIACA

DERMATITE ERPETIFORME

EPATITE CRONICA (ATTIVA)

EPATITE VIRALE B CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA

EPATITE C CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO

EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO

OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI

VASCULOPATIE CEREBRALI

OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI

SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO

SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE

Nell’ ELENCO 2

DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL

SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL

DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL DIPENDENZA DA DROGHE

EPILESSIA

INFEZIONE DA HIV

STATO INFETTIVO ASINTOMATICO DA VIRUS DA IMMUNODEFICENZA UMANA (HIV)

INFEZIONE DA VIRUS DELL’IMMUNODEFICENZA UMANA (HIV)

VIRUS DELL’IMMUNODEFICENZA UMANA, TIPO 2 (HIV-2)

PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO SEMPLICE

PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO DISORGANIZZATO

PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO CATATONICO

PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO PARANOIDE

PSICOSI SCHIZOFRENIA LATENTE

PSICOSI SCHIZOFRENIA RESIDUALE

PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO

ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA

MANIA, EPISODIO SINGOLO

MANIA, EPISODO RICORRENTE

DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO

DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE

SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE

SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO

SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO

SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA

PSICOSI MANIACO DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA

STATO PARANOIDE SEMPLICE

PARANOIA

PARAFRENIA

SINDROME PARANOIDE A DUE

ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI

PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO

PSICOSI, TIPO AGITATO

PSICOSI CONFUSIONE REATTIVA

PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA

ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE

DISTURBO AUTISTICO

PSICOSI DISINTEGRATIVA

ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA

SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU’ ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL’ETA’ RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE

TUBERCOLOSI

INFEZIONE TUBERCOLARE PRIMARIA

TUBERCOLOSI POLMONARE

ALTRE FORME DI TUBERCOLOSI DELL’APPARATO RESPIRATORIO