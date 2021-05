Vaccini al chiaro di luna per gli over 40, c’è anche il Brotzu: dosi dalle 19 alle 23

C’è anche il più grande ospedale della Sardegna, il Brotzu di Cagliari, in prima linea per le vaccinazioni in notturna agli over quaranta. Martedì 25 maggio, infatti, sarà possibile vaccinarsi dalle diciannove sino alle 23. A confermare la notizia è l’ufficio stampa dell’Arnas. Le dosi saranno inoculate in Medicina 7 del lavoro, gli ambulatori sono già pronti. Sarà possibile vaccinarsi solo se, prima, ci si sarà prenotati attraverso il canale di Poste Italiane. Si allarga, quindi, la platea di luoghi dove è possibile ricevere la prima dose o il richiamo del vaccino contro il Coronavirus.