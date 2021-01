Vaccinazioni anti Covid, Sardegna ai primi posti in Italia. In arrivo altre 16mila dosi

In tutto sono state somministrate 17mila e 158 vaccinazioni su 19mila 680 dosi arrivate. Una percentuale del 87, 2 %. Meglio dell’Isola hanno fatto solo Umbria, Valle d’Aosta, Campania e Toscana. E oggi sbarcheranno in Sardegna altre 16 mila dosi della Pfizer. Mentre sono in arrivo in Italia anche i vaccini di Moderna che li assegnerà alle regioni più virtuose. Tra queste dopo l’accelerata degli ultimi giorni, potrebbe anche esserci la Sardegna.