Va in escursione con un amico e scivola: Lorenzo muore a 21 anni

Si è trasformata in tragedia l’escursione in montagna del 21enne Lorenzo Dolza. Il giovane si trovava in gita con un amico quando è scivolato in un dirupo vicino al rifugio Soria Ellena, in provincia di Cuneo. È stato l’amico di Lorenzo a dare l’allarme, ma purtroppo i tecnici del Soccorso Alpino insieme ai finanzieri del SAGF e all’eliambulanza del 118 non hanno potuto far nulla per salvare Lorenzo. Stando alle prime ricostruzioni, il 21 sarebbe scovolato a causa probabilmente del ghiaccio formatosi sulle rocce, che ha provocato la perdita d’equilibrio e la caduta. Lorenzo lascia nel dolore papà Valerio, mamma Marisa e la sorella Lucia. Lorenzo era legatissimo alla montagna e agli animali e lavorava al Centro genetico dell’Anaborapi a Carrù.