Uta, rinasce la piazza Paolo VI: ci saranno i murales e si potrà giocare a pincaro

“La Piazza Paolo VI, così riqualificata, assume un significato forte per un quartiere molto popolato del nostro paese, restituendogli uno spazio pubblico molto importante”. Il sindaco di Uta Giacomo Porcu spiega a Casteddu Online l’importante opera in corso: “I giochi di strada dipinti sul pavimento, la piccola collina da scalare, il verde e l’arredo urbano donano a questa piazza un aspetto rinnovato e originale. La sistemazione di alcune pareti renderà possibile anche la realizzazione di alcuni murales. uta

I lavori di segnaletica orizzontale, a seguito di numerosi interventi di manutenzione di viabilità urbana, stanno andando a concretizzare un progetto più ampio sulla sicurezza delle nostre strade. Gli attraversamenti pedonali rialzati, in fase di realizzazione in corrispondente di scuole e punti di servizi di interesse del paese, come il Municipio, le poste e la banca, andranno a obbligare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità imposti per garantire l’uso promiscuo delle strade in cui auto, biciclette e pedoni devono poter convivere senza rischi.

Il Sindaco Giacomo Porcu conferma: “I lavori programmati gli scorsi anni proseguono spediti senza trascurare nessuna zona del paese. Per noi non esiste il centro in contrasto con la periferia, ma solo l’impegno a migliorare la qualità urbana di tutto il paese”.

La Vicesindaca Michela Mua aggiunge: “Le piazze, le aree verdi, gli spazi pubblici in generale sono la priorità di questo nuovo mandato. Oltre alla sicurezza stradale, è importante riuscire a dare nuovamente valore ai luoghi in cui i cittadini possano incontrarsi, ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità. I tanti tasselli del tessuto urbano necessitano di essere ricuciti per garantire coesione e coerenza, per creare identità e riconoscimento del proprio vivere nel nostro paese. Le città hanno dimenticato il loro ruolo sociale, concentrandosi spesso su interventi puntuali e isolati. Ora è tempo di recuperare una qualità urbana capace di connettere ogni spazio comune. Per questo non ci fermeremo a questi singoli interventi, ma proseguiremo seguendo l’idea di un vero e proprio sistema di verde e di spazi pubblici.”

Il delegato all’arredo urbano Graziano Meloni: invece commenta così i lavori: “Siamo felici che i lavori nella piazza Paolo VI procedano spediti in modo da realizzare un’area fruibile da tutti i cittadini, i bambini in primis. Gli interventi realizzati sono da intendersi all’interno di un progetto che vedrà la costante riqualificazione delle piazze e delle aree verdi, tema particolarmente sentito da parte di tutta la comunità, e che vedrà l’amministrazione comunale impegnata in prima linea per migliorare il decoro urbano”.