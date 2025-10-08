Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza Sez. I, 8 ottobre 2025, n. 857, ha respinto il ricorso della società romana Diomede s.r.l. avverso il D.M. Ambiente n. 373 del 7 novembre 2024, adottato di concerto con il Ministero della Cultura, che ha concluso negativamente il relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di una centrale fotovoltaica a terra con potenza superiore a 96 MWp su un’estensione di oltre 220 ettari di area agricola densa di testimonianze archeologiche prevalentemente di epoca nuragica in località Serra Taccori, in Comune di Uta.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), già intervenuta nel procedimento di V.I.A. con specifico atto di intervento, è intervenuta anche davanti al T.A.R. in difesa delle ragioni ambientali e culturali, validamente rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari.

I Giudici amministrativi sardi hanno riconosciuto la bontà delle argomentazioni e valutazioni ministeriali nel difendere un esempio del tipico paesaggio archeologico della Sardegna.

“Nel sito preistorico di Su Niu de su Pilloni, esteso 4 ettari e individuato con D.M. 3 agosto 1983, sono presenti numerosi Nuraghi e un villaggio nuragico (Mitza Padentina) tutelati per legge con vincolo culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), la stessa “Relazione Archeologica” presente nello studio di impatto ambientale evidenzia un rischio archeologico alto nella vasta area intorno al Nuraghe Taccori, con presenze archeologiche di epoca nuragica e di epoca romana.

Sarebbe stato un impianto di produzione energetica decisamente fuori luogo e per giunta inutile per la collettività, un tipico caso di speculazione energetica.

La sentenza appena depositata conferma le ragioni della difesa del paesaggio rurale archeologico del territorio sardo interessato, che non può e non dev’essere asservito – al pari del resto d’Italia – a una monocoltura industriale energetica palesemente sovradimensionata rispetto alle reali esigenze”.