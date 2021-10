Uta e Bad ‘è Carros, indagati 9 agenti di polizia penitenziaria per un pestaggio in carcere

Avrebbero picchiato un detenuto di 36 anni, anche con manganelli introdotti nel carcere di Bade ‘e Carros a Nuoro, procurandogli lesioni e fratture. Per questo nove agenti della polizia penitenziaria in servizio nelle carceri di Uta (Cagliari) e Nuoro sono indagati dalla procura del capoluogo barbaricino. L’episodio risale allo scorso 12 agosto. Vittima del presunto pestaggio, un detenuto albanese trasferito dal carcere del capoluogo a quello nuorese: nelle fasi di immatricolazione, sarebbe stato picchiato con violenza, anche con manganelli e sfollagente, riportando ferite che i medici hanno giudicato guaribili in 40 giorni. Il provveditorato regionale delle carceri della Sardegna aveva sottoposto a disciplinare i poliziotti, e l’indagine era nata proprio da lì, dopo l’invio degli atti. Il detenuto 36enne è a sua volta indagato per minacce nei confronti degli agenti carcerari.