Uta continua a cambiare volto, al via i lavori stradali interrotti dall’emergenza covid

Sono in corso i lavori stradale del lotto riguardante la zona nord di Uta, con un investimento di circa 600mila euro. Il cantiere ha ripreso i lavori dopo l’interruzione a causa dell’emergenza Covid 19. In queste settimane sono state ultimate alcune tra strade più strategiche per la viabilità del paese come: via Bascus Argius, via Totino e via Fresia. Oltre al rifacimento del manto stradale sono stati realizzati i marciapiede di via Fresia (compresa l’illuminazione pubblica) e nel primo tratto di via Torino, dove era assente a differenza del secondo tratto a nord della stessa via. Anche via Bascus Argius, che collega la via stazione al campo sportivo e alla zona artigianale, è stata completamente rinnovata, dotandola di pista ciclopedonale e illuminazione pubblica, oltre al totale rifacimento del manto stradale.

Il Sindaco: “Finalmente anche tutta la via Torino sarà totalmente dotata di marciapiede ad oggi incomprensibilmente assente, nonostante si trovi al centro del paese e vi siano tante attività commerciali. Dopo decenni di abbandono anche via Bascus Argius sarà fruibile e sicura per i tanti cittadini, sportivi e non che in passato temevano a percorrerla, soprattutto la sera. Siamo molto soddisfatti perchè ormai le voragini che hanno afflitto chi percorreva queste strade strategiche sono solo un brutto ricordo. Uta continua a cambiare il suo volto”.