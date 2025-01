Ussana – Lanterna cinese atterra dentro il cortile di una casa affianco a una vecchia sedia in vimini. Il proprietario dell’immobile: “Non commento ma faccio solo riferimento a ciò che è successo a Quartu”. Cresce la preoccupazione dopo l’incendio che ha distrutto una casa a causa di una lanterna volante usata come buon auspicio per l’anno nuovo. Un pericolo inascoltato, numerosi gli appelli anche da parte dei vigili del fuoco che hanno lanciato l’allarme sull’uso della mongolfiera di carta. Si narra che porti fortuna a chi le rilascia dopo averle accese ma, come racconta la cronaca, anche insidie da non sottovalutare: a Quartu Sant’Elena una abitazione ha preso fuoco, a Sestu una lanterna è atterrata sopra un tetto, per fortuna nelle tegole, senza creare conseguenze e oggi una è stata rinvenuta nel cortile di una abitazione a Ussana, proprio accanto a una sedia. Pericolo scampato, per fortuna, ma che obbliga a una riflessione riguardo questi oggetti che, in casi avversi, possono essere la miccia per innescare un rogo con conseguenze anche piuttosto gravi.