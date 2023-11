Ussana, camion esce di strada e si ribalta: ferito il conducente.

Ussana, incidente stradale sulla SS 466.

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari alle 8:30 della mattina di oggi sulla strada Statale 466 nel territorio del comune di Ussana (direzione Dolianova), dove un mezzo pesante con un carico di legname è uscito di strada ribaltandosi in un terreno adiacente.

Ferito il conducente, soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo e dell’area.