Usare la carta al posto del contante fa indebitare le famiglie: ecco cosa accade in Finlandia

A rivelarlo è la banca nazionale di Helsinki: l’uso di pagamenti digitali e l’abbandono del contante avrebbe creato un debito per cittadino pari a 127% del reddito. Una tendenza che, secondo le autorità, rappresenta una minaccia sia per la prosperità dei cittadini che per l’economia nazionale.

Uno dei principali fattori del crescente indebitamento dei finlandesi è la digitalizzazione dei pagamenti e il minore utilizzo di denaro contante.

La percentuale di pagamenti con carta di credito è aumentata infatti dal 30% nel 2000 all’81% nel 2018, mentre l’uso del denaro è stato ridotto al 19%.