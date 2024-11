Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Furtei – Uomo falciato lungo la statale 197, “ho visto tante volte situazioni di pericolo, generalmente attraversano per comprare carciofi”. La testimonianza di un residente, S.B., che verso le 17,30 ha percorso la strada teatro del gravissimo incidente in cui un uomo è stato investito mortalmente. “Molto spesso mi capita di vedere persone che fermano la vettura a bordo strada e attraversano per comperare carciofi. Ci sono due punti vendita occasionali, è una situazione di pericolo, erano presenti anche questa sera verso le 17,30, era quasi buio e pioveva”. Non solo: da quanto si apprende alcuni lavoratori nei campi limitrofi al luogo della tragedia, la statale che collega Furtei e Samassi, hanno udito l’urto della vettura contro l’uomo, il quale è stato travolto, subito dopo, da altri veicoli in corsa. L’arteria è stata chiusa al traffico, sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine.