Assume un risvolto particolarmente tragico la morte di un uomo di 84 anni, ritrovato senza vita nel letto della sua casa di Scandicci lo scorso lunedì. Le forze dell’ordine hanno fermato il figlio 56enne per maltrattamenti nei confronti del genitore fino a provocarne la morte. L’uomo era stato anche condannato lo scorso dicembre dalla Corte d’assise a 6 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale: aveva picchiato la madre di 88 anni provocandone, senza volerlo, la morte.

Il 56enne avrebbe tenuto le stessa condotta malevola anche nei confronti del padre, che però non ha firmato la denuncia, decidendo anche di non costituirsi parte civile al processo. L’uomo si trova attualmente nel carcere fiorentino di Sollicciano e domani ci sarà l’udienza di convalida del fermo davanti al gip Francesca Scarlatti. In queste ore è in corso l’autopsia sul corpo dell’84enne, che potrà fare ulteriore luce su questa tristissima vicenda.