Uomo di 77 anni muore per salvare la moglie che stava per essere investita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una vacanza alle terme che si è trasformata in tragedia. Roberto Curletto, 77enne di Varese, si trovava con la moglie a Cervia per delle cure termali. La coppia stava passeggiando per il corso della cittadina quando un’auto ha investito il 77enne. Come racconta Il Corriere di Romagna, ad investire l’uomo è stata una Wolkswagen che ha poi perso la traiettoria, colpendo la coppia. Prima di essere colpito dalla vettura ed essere sbalzato di circa 30 metri, Roberto ha fatto in tempo a salvare sua moglie, afferrandola per un braccio e spostandola. Questo gesto estremo d’amore ha fatto sì che la donna riportasse solo alcune lievi escoriazioni. Roberto, invece, dopo 4 giorni di coma all’ospedale di Cesena non ce l’ha fatta. Il conducente della vettura, un uomo di 74 anni di Forlì, è ora accusato di omicidio stradale.