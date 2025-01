L’assurdo episodio è accaduto in un albergo a Macerone, in provincia di Cesena. Lo scorso weekend un ragazzo di 32 anni ha iniziato a sparare con una pistola scacciacani all’interno e all’esterno della struttura ricettiva per “festeggiare “ in anticipo il capodanno. Avvertiti subito i carabinieri, la giustificazione addotta dal 32enne è stata veramente fantasiosa: “Non c’è nessun cartello, non sapevo fosse vietato sparare”. L’arma e le munizioni sono state sequestrate mentre l’uomo è stato denunciato per il reato di esplosioni pericolose.