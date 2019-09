Università e informazione: incontro tra il rettore e il presidente del sindacato dei giornalisti

Incontro cordiale ieri sera, a Palazzo Belgrano, tra il Rettore Maria Del Zompo, il Presidente dell’Associazione della Stampa Sarda (il sindacato dei giornalisti) Celestino Tabasso, e il Presidente del Gruppo Uffici Stampa Sardegna Sergio Nuvoli.

Al centro della conversazione, i temi della libertà di informazione e la necessità di una sempre più accurata preparazione per chi svolge la delicata professione di giornalista. Anche per questo, l’Ateneo e il Sindacato hanno concordato di avviare una nuova stagione che passi attraverso un rapporto stabile in grado di comprendere le tante occasioni di collaborazione realizzate in questi anni grazie ai docenti dell’Università di Cagliari, e attivarne di nuove: sono state numerose infatti le lezioni tenute da diversi professori su vari temi (da quelli più squisitamente giuridici a quelli sanitari) nell’ambito della formazione obbligatoria organizzata dall’Ordine dei Giornalisti per i suoi iscritti.

Il Magnifico ha sottolineato come l’Ateneo insista nella realizzazione della Terza missione, attraverso il dialogo con le istituzioni e gli enti che operano nel territorio: da questo punto di vista, individuare punti di contatto con chi cura l’informazione dei cittadini è un elemento cruciale. Assist subito raccolto dal Presidente del Sindacato sardo, che ha spiegato come l’Università sia certamente un interlocutore privilegiato per aumentare la preparazione dei propri iscritti, a garanzia della più corretta informazione.

La prima iniziativa in cantiere è in costruzione in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo diretto da Luisanna Fodde, con l’attivazione di specifici corsi di lingua inglese per giornalisti. Si tratta di un’attività nata da una proposta operativa avanzata dal Gruppo Uffici Stampa Sardegna, uno dei gruppi professionali del Sindacato (che in questo caso raggruppa gli addetti stampa che operano nella nostra regione).