Un incontro inaspettato quello di ieri, un bellissimo esemplare di volpe rossa è stato notato da un residente che ha immediatamente contattato le autorità locali.

“Appena conosciuta la situazione abbiamo attivato chi di competenza insieme alla Polizia Locale, il Comandante e il veterinario della Città Metropolitana” spiega il sindaco Tomaso Locci.

Per l’animale storia a lieto fine, insomma, grazie alla sensibilità di chi non si è voltato innanzi a un essere vivente in difficoltà.