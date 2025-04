Una discussione per motivi sentimentali, forse per una scenata di gelosia, tra due ragazzi è degenerata in una violenta aggressione a colpi di coltello, nella notte appena trascorsa, nella pineta di Craboni a Maracalagonis. I protagonisti, un 25enne disoccupato e un 21enne operaio, entrambi residenti nella zona, sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti insieme ai colleghi della Stazione di Maracalagonis, i due si sarebbero incrociati per caso nella pineta: uno era in bicicletta, l’altro al volante di un’auto. Per ragioni ancora da chiarire, ma che sembrano legate a motivi sentimentali, tra i due è scoppiata una lite accesa, presto degenerata in uno scontro fisico.

Entrambi avrebbero estratto dei coltelli, ferendosi a vicenda. Il 21enne è poi salito in auto e si è allontanato in fretta, raggiungendo il Policlinico di Monserrato, dove è stato medicato ed è ancora in attesa di un referto ufficiale. Il 25enne, invece, è rimasto sul posto: alcuni passanti, allarmati dalle urla, hanno chiamato il 118. I soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove le sue ferite sono state giudicate lievi.

Durante i controlli, i Carabinieri non hanno trovato le armi usate nella colluttazione, ma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I filmati verranno analizzati per chiarire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.