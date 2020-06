Una mega pista ciclabile in tutta la Sardegna: si parte dalla Cagliari-Barumini

In bici dal capoluogo fino a Su Nuraxi. Nell’ambito del progetto “Ciclovia della Sardegna” voluto dalla Regione ecco 2 milioni per la progettazione dell’intervento. La delibera della giunta reginale è di qualche giorno fa. L’assessore ai Trasporti Roberto Frongia ha proposto di identificare la Direttrice Occidentale Nord-Sud da Alghero a Cagliari come direttrice principale della Ciclovia della Sardegna e di individuare in essa i primi “lotti funzionali” da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di avviarne la realizzazione a partire dagli itinerari Cagliari Elmas-Barumini e Alghero-Porto Torres-Sassari.

La Ciclovia della Sardegna può essere articolata in direttrici geografiche che comprendono una direttrice da Alghero a Cagliari (538 km) lungo il versante occidentale, ed una da Santa Teresa di Gallura a Cagliari che si sviluppa sul versante orientale (508 km). E si completa con due itinerari trasversali (bretelle) uno da Porto Torres a Santa Teresa di Gallura (120 km) lungo la costa settentrionale e l’altro da Dorgali a Macomer, attraverso Nuoro, al centro dell’Isola (70 km circa).

Da subito si darà dare mandato all’Arst (l’ente che sta realizzando i progetti e le opere per conto della Regione) di completare, partendo da Sud, la progettazione della tratta Cagliari-Elmas-Barumini, che consentirebbe di collegare il Capoluogo regionale con il sito Unesco di Su Nuraxi a Barumini, e, partendo da Nord, la progettazione della tratta Alghero-Porto Torres-Sassari.

Frongia evidenzia che a favore della proposta “si adducono essenziali condizioni d’intermodalità, in particolare bici-treno che, lungo la dorsale ferroviaria principale, consentirebbero di connettersi con la Rete da diverse aree dell’Isola. In stretta correlazione con i servizi ferroviari, infatti, sull’inquadramento prospettato si perfezionerebbe il percorso ad anello bici+treno, puntando in tal modo al conseguimento di servizi turistici ottimizzati su più completi contenuti di valenza storica, archeologica, artistica e culturale”.

E’ proprio il caso dell’itinerario Cagliari Elmas-Barumini, dove l’intermodalità è assicurata dai molteplici scambi possibili: bici-porto (Cagliari), bici-treno (stazioni e servizi Trenitalia, eccetto San Sperate), bici-TPL (servizi di trasporto su gomma automobilistici e ferroviari ARST) e bici-aeroporto (Cagliari-Elmas), “contribuendo al contempo ad integrare più idonei e sicuri percorsi casa-lavoro e casa-studio da una vasta area del Campidano, oltre a prospettarsi quale offerta turistica diversificata su un tragitto ciclistico di media percorrenza”.