“Una mamma non può rivedere i propri figli, ma i turisti possono andare nelle seconde case”

“Una mamma non può rivedere i suoi figli mentre i turisti possono raggiungere le seconde case. È un controsenso”. A Radio CASTEDDU la storia di Letizia Marini di Settimo San Pietro che non abbraccia la sorella Miriam dall’estate scorsa, la quale vive nella penisola e ha due figli a La Maddalena. “Vorrebbe tornare, vive da 15 anni fuori e i figli hanno una pizzeria a La Maddalena ed è dall’estate scorsa che non riesce a vederli perché non la fanno partire. La motivazione? Perché non è necessario vedere i figli, quindi non la fanno spostare e non può venire in Sardegna nonostante sia sarda. Mi sembra un po’ strano visto che i proprietari delle seconde case possono arrivare in Sardegna per farsi una vacanza. Penso sia più urgente vedere i figli che fare una vacanza.

Neanche un mese fa ho avuto un lutto, è morta mia zia e ho delle cugine a Firenze che non sono potute partire per andare al funerale della mamma perché richiedevano molte autorizzazioni e non sono potute arrivare per tempo. Il funerale non attende, mi sembra proprio un controsenso che queste persone possono arrivare in Sardegna solo con la motivazione che hanno la seconda casa e non si possa giungere per il funerale della mamma e che la mamma, come mia sorella, non possa vedere i figli. È un controsenso e mi chiedo: ma il governatore non ha l’autorità di decidere? ”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU