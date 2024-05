Una donna di 34 anni buttata giù dal cavalcavia della A4, fermato il compagno 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si tratta di femminicidio la tragica morte di Giada Zanola, giovane mamma di 34 anni. Inizialmente si era pensato ad un suicidio, ma è stato il compagno 39 enne di Giada a buttarla giù dal cavalcavia della A4 all’alba di ieri. Gli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova hanno accertato che la 34 enne è stata uccisa, e hanno fermato il compagno. Le indagini hanno fatto emergere un quadro familiare non affatto sereno della coppia e quella irei sarebbe stata solo l’ultima violenta lite, finita in tragedia. Il corpo della 34 enne, dopo un volo di 15 metri, è finito sulla carreggiata sottostante ed è stato travolto da un camion. Dopo un lungo interrogatorio, il 39 enne ha ceduto e ha ammesso la situazione difficile con Giada ed espresso la paura di non vedere più il figlio. I due avrebbero dovuto sposarsi a settembre ma la donna aveva avuto dirti ripensamenti, probabilmente dovuti agli atteggiamenti violenti dell’uomo. Da chiarire come Giada sia arrivata lì: si ipotizza che il 39enne possa averla uccisa in casa o stordita per poi andare sulla A4 per simulare il suicidio. L’uomo è ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. “Dobbiamo dirlo con fermezza, insegnandolo a tutti, dai bambini fino agli adulti: la violenza sulle donne è un crimine orrendo.”- le parole del governatore del Veneto Luca Zaia. “Siamo di fronte a una catena di sangue che non dobbiamo e non vogliamo considerare interminabile.”