E’ stato ucciso dalla meningite il judoka 18enne Gabriele Pinna, proprio come si sospettava: la conferma è arrivata dagli esami di laboratorio (batterio Neisseria meningitidis di gruppo B) e ora il timore è che drammi così possano ripetersi in Sardegna. Per scongiurare questa possibilità, parte un piano straordinario di vaccinazione per i giovani proprio dalla zona in cui il giovane e sfortunato atleta è stato colpito. La Asl 5 di Oristano ha infatti attivato un piano straordinario di vaccinazioni. Il piano riguarda i giovani tra gli 11 e i 25 anni residenti nella provincia di Oristano.

“La vaccinazione è gratuita e si rivolge a tutti i ragazzi di questa fascia di età che non sono ancora stati vaccinati contro il meningococco di tipo B”, spiega la responsabile della campagna Maria Valentina Marras. “Il vaccino è efficace immediatamente, offrendo protezione contro un’eventuale infezione, e risulta particolarmente raccomandato in seguito alla conferma della circolazione del batterio nel nostro territorio”. La malattia invasiva da meningococco di tipo B colpisce in modo prevalente adolescenti e giovani adulti. Chi non rientra in questa fascia di età potrà comunque ricevere il vaccino a pagamento. I centri vaccinali di Oristano, Ghilarza, Ales e Terralba sono a disposizione per la somministrazione del vaccino.