Un murale a Sestu, il dono dell’artista ungherese Agnes alla città: “Innamorata della Sardegna”

Realizzano un murale come segno di riconoscenza verso i cittadini di Sestu e di tutta la Sardegna: l'artista ungherese Agnes Zimmermann, "innamorata della Sardegna", e il compagno Luca Cocco di Selargius hanno impresso su un muro i loro sentimenti verso i sardi.

“Vivo in Sardegna da due anni – spiega Agnes – e letteralmente mi sono innamorata di questa isola magica. Con il mio compagno abitiamo a Sestu, dove siamo stati accolti calorosamente. Per dimostrare la nostra gratitudine, abbiamo deciso di donare un murales”. Una raffigurazione che rappresenta il passato ed il presente, dove nel centro ci sono due persone in abiti sestesi che simboleggiano la tradizione. Le farfalle, invece, significano la trasformazione del passato nel presente. “Abbiamo lasciato pezzi dell’intonaco originale per rispetto dei writer e sempre per rispetto del passato. La passarella è un simbolo nettamente umano che univa le due parti di Sestu e la frase che abbiamo scelto riguarda la nostra accoglienza”. Un gesto apprezzato dalla popolazione che ha accolto i nuovi concittadini calorosamente.

“Ho aggiunto un piccolo decoro ungherese con la gallinella primo perché sono ungherese, secondo per il rispetto delle tradizioni in generale. Il geco è un portafortuna, il topolino lo abbiamo fatto per i bambini” .

Alla realizzazione del murales, ha partecipato attivamente Luca Cocco, compagno di Agnes Zimmermann. “Quando ho conosciuto a Luca, lui svolgeva un altro lavoro. Pian piano ha iniziato ad aiutarmi solo il fine settimana e in seguito abbiamo deciso di lavorare costantemente insieme”.