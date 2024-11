Un milione di euro per la sicurezza stradale a Cagliari: via libera d’urgenza dal consiglio comunale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un milione di euro per la sicurezza stradale a Cagliari, per proteggere i pedoni prima di tutto, gli studenti sono la priorità assoluta, ma anche per cercare di ridurre gli incidenti stradali che si moltiplicano di giorno in giorno. La proposta del sindaco Zedda è stata accolta dal consiglio comunale, che ha votato lo stanziamento d’urgenza di un milione di euro all’interno della variazione di bilancio, all’analisi dell’aula in questi giorni, da destinare appunto alla sicurezza stradale.