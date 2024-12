Una tragedia per una giovane mamma di 42 anni di Sassuolo. Francesca Orienti è morta dopo due giorni di ricovero all’ospedale di Boggiovara. La donna si è sentita male mentre si trovava al volante della sua mini, ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro un palo della luce, prima di finire in un campo lì vicino. Oggi, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Stando alle informazioni ricevute del personale sanitario, Francesca sarebbe morta a causa delle conseguenze del malore e non per i traumi dovuti all’incidente. Struggenti le parole del figlio di 17 anni di Francesca rilasciate a Il Resto del carlino: “La mamma era sempre sorridente e disponibile per gli altri”. Come da volontà della 42enne, i suoi organi saranno donati.