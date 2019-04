Un grande Cagliari finisce in nove ma pareggia in casa del Torino: Pavoletti ancora superstar, firma la rete del pareggio rossoblù ed è un punto importantissimo nella corsa verso la salvezza e anche in chiave decimo posto. I rossoblù di Maran non si sono mai arresi, neanche dopo il gol di Zaza nella ripresa, poi proprio l’attaccante granata è stato espulso. Gara nervosissima con tantissimi ammoniti, e a farne le spese nel finale sono stati anche due giocatori rossoblù: espulsi sia Pellegrini che barella, due dei migliori. Ma grazie anche alle parate di un grandissimo Cragno, il Cagliari pareggia 1-1 e trova un risultato prestigioso bloccando la compagine di Mazzarri nella sua corsa verso l’Europa League.