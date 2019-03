Un family Resort di lusso sul prezioso regno sommerso di Capo Carbonara

Hai già pensato dove trascorrere la prossima Pasqua? Sei alla ricerca di idee per vivere rilassanti weekend vista paradiso? Ecco, per te c’è duna bella notizia: a Capo Boi, già dal 12 aprile, inizia la stagione 2019. Incastonato nell’area marina protetta di Capo Carbonara, lo storico Resort rilanciato nel 2016 con una completa ristrutturazione, è bagnato da un mare zaffiro che custodisce un meraviglioso mondo sommerso ricco di flora e fauna pronte a stupire gli amanti delle escursioni subacquee e dello snorkeling. 122 camere e Suite e la nuova magnifica Villa Bellavista arricchiti dal centro benessere Acquapura, da sempre fiore all’occhiello del gruppo alberghiero altoatesino.

Falkensteiner Resort Capo Boi oltre ad essere prestigiosa meta di vacanze romantiche per le coppie è anche il primo resort per famiglie della Falkensteiner Premium Collection, con una grande varietà di servizi, anche personalizzati, per i più piccoli e i loro genitori. Il Falky Land è un playground all’interno e all’esterno con sala giochi, mini cinema, un programma variegato di attività con uno staff di animazione perfetto per ogni fascia d’età. C’è il servizio di babysitting e anche di nursery, oltre ad un innovativo concierge dei bambini, in cui prenotare attività di diving, corsi di nuoto, escursioni, itinerari giornalieri e divertenti attività nel petting zoo e nell’orto biologico di Capo Boi. Ogni giorno si può partecipare a escursioni nella natura e sport acquatici, fitness con personal trainer, gite avventurose nell’isola o nei piccoli borghi dei pescatori, serate tradizionali sarde, spettacoli e musica all’aperto, momenti di yoga all’alba, gite in barca a vela, tennis, beach volley, pilates e tantissimi sport. A pochi minuti dal resort c’è il campo da golf Tanka Club a 18 buche. Da Capo Boi, inoltre, si snodano sentieri e stradine che salgono tra le colline, ideali per passeggiate al tramonto a picco sul mare o in bicicletta, per i più esperti. Di ritorno dalla spiaggia e dalle esplorazioni, ad accogliere gli ospiti ci sono i 750 mq del centro benessere Acquapura SPA con area saune con bagno turco, sauna finlandese, biosauna, sala relax con accesso alla piscina esterna riscaldata, 5 sale per i trattamenti, area cardio-fitness con vista sul giardino e programma work out. Il lusso della vacanza al Falkensteiner Resort Capo Boi continua in cucina, con i sapori dello Chef Massimiliano Balia, che fonda i suoi piatti sul patrimonio millenario della Sardegna. Tra le sue ricette speciali: i Malloreddus, la Bottarga, la Fregola e il classico Maialetto Sardo. L’enogastronomia del resort si basa su diversi concept di ristorazione, sempre legati da un delizioso fil rouge: la migliore tradizione mediterranea. E, tra le novità 2019 del Resort, c’è anche il nuovo ristorante Osteria del Mare (dal 2 giugno) aperto a cena anche per il pubblico esterno. L’hotel, inoltre, sposa la filosofia dei Boo[s]tcamp Falkensteiner per rigenerarsi e sentirsi in forma. Per questo propone sessioni di allenamento, percorsi per la ricerca dell’equilibrio psicofisico, tra cui jogging, tai chi, immersioni, coadiuvate ad un piano di alimentazione personalizzato, con istruttori e specialisti selezionati tra le eccellenze del mondo sportivo.

Infine, protagonista indiscusso è il divertimento per piccini ma anche per i più grandi, con musica dal vivo, serate a tema, cooking classes e iniziative pensate appositamente per i genitori, babysitting incluso.

Insomma, un’occasione imperdibile per vivere la meraviglia del Sud Sardegna fuori stagione. CI vediamo lì, a Capo Boi.

Offerta weekend di Pasqua in mezza pensione da 300 € a notte (bambini fino a 12 anni gratis, Accesso SPA e brunch di Pasqua inclusi)

Programma completo su capoboi.falkensteiner.com

FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI

Loc.Piscadeddus strada provinciale 17 IT-09049 Villasimius (CA)

TELEFONO +39-0472-975657