Un carrello, 2 gonfiabili e 3 vasi in strada senza permesso: negozio chiuso dal Comune per 4 giorni a Cagliari

Ha messo in strada un carrello, 2 gonfiabili e 3 vasi in strada senza permesso. E ora Elisa negozio di articoli per la casa della Marina dovrà stare chiuso per 4 giorni. La decisione è del Comune di Cagliari. Il blitz della polizia municipale risale al 29 aprile scorso quando davanti a “Elisa” di via Sardegna 10, è stata trovata un’occupazione abusiva di suolo pubblico (area pedonale) di 1, 25 metri quadrati mediante l’impiego di 2 gonfiabili, 3 vasi di fiori finti e un carrello. Così il Comune ha disposto la chiusura del negozio per 4 giorni consecutivi dall’1 al 4 novembre prossimi.