Morire per un pezzo di carne. È accaduto ieri sera ad Ardea, in provincia di Roma. Una donna di 37 anni stava cenando nel suo appartamento in via dei Cipressi quando un boccone di carne le è andato improvvisamente di traverso. Nonostante l’intervento immediato del personale del 118, la 37enne è morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Tor San Lorenzo per tutti gli accertamenti del caso.