Un appello per Osso, amico fedele in cerca di una famiglia per la vita

A RADIO ZAMPETTA GIANLUCA MANCUSO LANCIA UN APPELLO PER OSSO: ” È UN VERO AMICO FEDELE, AIUTATEMI A TROVARE UNA FAMIGLIA PER LA VITA”

CI SONO TANTI VOLONTARI CHE DANNO ANIMA E CUORE NEL RECUPERO DI ANIMALI, VITTIME DI MALTRATTAMENTO. VITE AL LIMITE, OCCHI PIENI DI TERRORE, FISICI SEGNATI DALLA SOFFERENZA, DALLA CATTIVERIA E DALL’ INDIFFERENZA.TRA QUESTI VOLONTARI GIANLUCA MANCUSO DI BARISARDO, CI PRESENTA I SUOI ROTTAMINI RIMESSI IN SESTO, PRONTI PER UNA NUOVA VITA E PER CONOSCERE L’ AMORE DI UNA VERA FAMIGLIA.DA OGGI VI PRESENTIAMO LE STORIE DI OGNUNO DI LORO, STORIE TOCCANTI E TRISTI MA ALLO STESSO TEMPO RICCHE DI VITA E GIOIA PER I LIETI FINE.SPERIAMO DI POTER CONTRIBUIRE NEL TROVARE UNA CASA PER LA VITA.AIUTATECI CON LE CONDIVIDIONI.

APRE LE PORTE OSSO:

” Osso ! Così lo abbiamo chiamato perché ormai ridotto a uno scheletro!

Lo abbiamo trovato coricato al centro di una strada statale ormai stremato , e distrutto dalla fame! Completamente denutrito con le orecchie in sangue e un campanaccio enorme intorno al collo! Osso aveva la febbre alta, era anemico e con la leishmania.

Oggi è uno dei cani più belli che abbiamo nella ciurma, a distanza di 3 anni dal recupero.

Ha circa 6 anni è un fedelissimo compagno, dolcissimo anche con i bambini, adora andare al guinzaglio

Attualmente è in pensione a pagamento, e desideriamo trovare una famiglia per la vita, ma nonostante tutto la sua famiglia sembra non arrivi mai!

Per info contattate il 3273117673 anche con un primo messaggio whatsapp.