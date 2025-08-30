Una passione fortissima per il volo, condivisa fino alla fine. Se ne sono andati così il controllore di volo a Linate Massimiliano Monticone, 49 anni, e la sua amata figlia Silvia, 18 anni, che vivevano a Casal Monferrato.

Il loro ultraleggero è precipitato in un campo di riso nei pressi di Livorno Ferraris all’altezza del ponte delle Mezzane sul Canale Cavour in prossimità della SP02, che al momento dell’ impatto ha preso fuoco.

A dare l’allarme alcune persone che hanno assistito alla terribile scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 ma per padre e figlia non c’è stato nulla da fare.