Ultimi ritocchi per piazza Matteotti: operai al lavoro per completare la pensilina della piazza

La nuova Piazza Matteotti sembra finalmente aver preso forma. Il cantiere iniziato a ottobre scorso è ormai completato, e il risultato finale ,con la fontana al centro della piazza, è la prova che il Comune è riuscito nell’impresa di rimodernare lo storico luogo. L’illuminazione è stata perfezionata, gli alberi potati e i vialetti interni insieme alla fermata sul lato sinistro ultimati. Come ulteriore indizio per la sempre più vicina riapertura abbiamo oggi gli operai al lavoro per terminare la stesura del colore sulla pensilina verde scuro.