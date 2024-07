Ultimatum del Comune di Muravera all’hotel: “Accesso al mare bloccato, togliete quel cancello entro 2 giorni”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Andremo fino in fondo, fino a che non sarà reso nuovamente fruibile il passaggio pedonale per la spiaggia chiuso dai gestori della struttura turistica”. Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, non fa mistero di voler usare il pugno di ferro per venire a capo di una vicenda che si sta facendo di giorno in giorno sempre più complicata. Il Comune di Muravera ha emesso un’ordinanza che intima alla società Turieco Srl, gestore dell’hotel Torre Salinas, di rimuovere entro due giorni i cancelli che impediscono l’accesso al mare dei pedoni. La decisione, firmata dall’ingegnere capo, Paolo Alterio, arriva dopo la chiusura improvvisa del passaggio da parte della società, che aveva suscitato sorpresa e sdegno tra i cittadini.

Il provvedimento. “La chiusura dell’accesso pedonale – si legge nell’ordinanza – oltre a configurare i presupposti per la contestazione di un reato edilizio, costituisce un impedimento al libero accesso pubblico al tratto di spiaggia utilizzato da sempre pacificamente dai frequentatori del tratto di litorale in località Torre Salinas”. La concessione edilizia del 2014, infatti, prevedeva espressamente la garanzia di accesso al mare. L’ordinanza evidenzia la necessità di “intervenire a tutela di un pubblico interesse generale”, richiedendo un’azione immediata per ripristinare il libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, antincendio e di protezione civile verso la spiaggia.

Il termine perentorio. Il Comune ha stabilito che la società deve riaprire l’accesso pedonale alla spiaggia entro due giorni dalla notifica dell’ordinanza. In caso di inadempienza, l’amministrazione procederà con il ripristino forzato dell’accesso e addebiterà le spese sostenute alla Turieco Srl.

L’ira del sindaco. “Negli anni sessanta – racconta il sindaco, Salvatore Piu – la struttura che oggi è adibita è nata per permettere ai bambini provenienti da famiglie senza possibilità economiche di vivere una vacanza al mare. In tempi più recenti, venuta meno la sua funzione di colonia marina, si è pensato di farne un hotel, una struttura turistica di alto livello. Il fatto che sia “off limits” per i bambini lascia perplessi, viste le origini di quella struttura. E ora si impedisce ai bagnanti, di Muravera e non, di accedere alla spiaggia dal passaggio a loro dedicato. Questo non lo possiamo accettare”.