Tredici anni e 4 mesi per aver provocato la morte di suo padre: è la sentenza dei giudici della corte d’Assise di Sassari per il cagliaritano 50enne Alberto Picci, che all’alba del 27 aprile del 2022 ferì mentre dormivano il padre e la madre con una fiocina nella loro casa al mare a Santa Maria Coghinas. Picci sparò con la fiocina in bocca al padre Giuseppe e gli sferrò una coltellata sulla guancia, mentre ferì sua madre Maria Giovanna Drago alla testa. Picci venne condannato a 12 anni nel 2022 con il rito abbreviato per duplice tentato omicidio, ma poco dopo, a gennaio 2023, suo padre morì e fu avviato un nuovo processo per omicidio. Oggi la sentenza della corte d’assise di sassari. La difesa di Picci ne aveva chiesto l’assoluzione per incapacità di intendere e volere.