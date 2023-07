Uccise Daniele nel passeggino in via Cadello a Cagliari: 7 anni e 4 mesi a Emilio Pozzolo

Sette anni e 4 mesi per aver ucciso il piccolo Daniele Ulver, 15 mesi, piombandogli addosso con lo scooter sulle strisce pedonali di via Cadello a Cagliari, a febbraio del 2022. Emilio Pozzolo, 38 anni, guidava uno scooter non suo ed era senza patente, gli era stata ritirata mesi prima. La sentenza è stata emessa dalla giudice Elisabetta Patrito con la formula del rito abbreviato, formula che permette una riduzione della pena. Alla condanna si aggiungono la revoca della patente e la sospensione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena.

Difeso dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, Pozzolo aveva tentato la strada del patteggiamento, richiesta respinta dalla procura, proponendo 4 anni e 8 mesi di reclusione. Oggi, la decisione finale. Pozzolo, dopo aver investito Daniele, si diede alla fuga provando a far perdere le sue tracce. Si costituì qualche ora dopo, convinto dal suo avvocato.Qualche mese fa fu sorpreso nuovamente alla guida senza patente e messo agli arresti domiciliari.