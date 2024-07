Uccisa l’orsa Kj1, aveva aggredito un turista in Trentino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’orsa ‘Kj1’ è stata uccisa dal corpo forestale trentino nei boschi sopra Padaro di Arco, in provincia di Trento. L’abbattimento è avvenuto questa mattina alle ore 7,30. Lo rende noto la Provincia di Trento.

Stando al decreto, il governatore Fugatti, “autorizza il prelievo dell’esemplare di orso bruno ‘Kj1’ tramite uccisione (abbattimento), quale misura di sottrazione permanente dall’ambiente naturale” e “dispone che l’esemplare sia immediatamente ucciso (abbattuto)”. Secondo Gian Marco Prampolini, presidente Leal, “l’ora tarda in cui è stato emesso il decreto di abbattimento, conferma il piano scellerato: cattura e radiocollaraggio per localizzare l’orsa in qualsiasi momento, decreto di abbattimento in rapida sequenza per evitare i contrattempi delle istanze cautelari”.

Si teme ora per la sorte dei cuccioli, rimasti orfani e non ancora del tutto svezzati.

