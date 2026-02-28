Tragedia a Brenna, in provincia di Como. La sarda Elena Scanu, 49 anni, è morta a causa di un polmonite bilaterale.

Come riporta La provincia, Elena si sarebbe aggravata improvvisamente e si è recata all’ospedale Fatebenefratelli di Erba dove è stata riscontrata la polmonite. Nei giorni precedenti la 49enne si era anche rivolta al medico di base che le aveva prescritto degli antinfiammatori per una faringite. Ma la situazione clinica è precipitata in poco tempo, fino al ricovero in terapia intensiva.

Elena, esperta parrucchiera, lascia un enorme vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta e nella sua famiglia, costretta a piangere una perdita così prematura è crudele.

Tantissimi i messaggi di cordoglio anche sui social per la 49enne, increduli di fronte ad una simile tragedia. È stata già disposta l’autopsia per capire le cause precise del decesso.