Tragedia familiare a Rivalta, vicino Torino. Una donna si 54 anni, Assunta Carbone, conosciuta come Susy è stata ritrovata senza vita oggi pomeriggio all’interno dell’ appartamento di famiglia in via XXV Aprile, vicino al centro storico.

Una doppia tragedia perché anche il marito, Alessandro Raneri, 55 anni, è stato ritrovato in mattinata nel Lago Grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a pochi chilometri di distanza.un drammatico omicidio-suicidio, dunque, che potrebbe essere scaturito da una brutta discussione. Alcune persone avrebbero anche visto il 55enne tuffarsi in acqua senza più riemergere. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Orbassano. Stando ad una prima ricostruzione non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell’accaduto, ma gli inquirenti stanno lavorando per conoscere tutti i dettagli della tragedia.