Massacrata dal figlio a coltellate senza pietà dopo essere rientrata da un funerale. Così è morta ieri mattina Caterina Pappalardo, 62 anni, nella sua casa di Messina. Il 27enne le ha telefonato mentre stava andando ad un funerale chiedendole di preparargli il riso e poi di prendere il caffè insieme. Caterina così ritorna dal figlio. Ma i piani del giovane era ben diversi. Rientrata in casa, è stata prima stordita con un spray e poi uccisa brutalmente, con circa 30 coltellate.

Alla base del gesto, sul quale gli inquirenti indagano alacremente, si ipotizza il movente economico. Stando alle testimonianze di persone vicine alla donna, fra Caterina e il figlio i litigi erano continui e lei non smetteva di sostenerlo economicamente. Forse, l’ennesima richiesta di denaro ha fatto scattare il delitto. Un ragazzo descritto come problematico e dipendente dalla madre, che aveva lasciato a lui la sua casa per andare a vivere in affitto. Caterina era inoltre molto felice per il matrimonio imminente dell’altra figlia, per il quale stava risparmiando. Questo potrebbe aver scatenato la rabbia del 27enne. Nei prossimi giorni l’arrivo degli esami dell’autopsia, effettuata dalla dottoressa Elvira Ventura Spagnolo.