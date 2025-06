Tragedia nella serata di ieri a Tolentino. Una donna albanese di 45 anni, Gentiana Hudhra, badante e madre di due ragazzi, è stata uccisa a coltellate dall’ex marito Nikollaq Hudhra. Il dramma è avvenuto in strada, davanti agli occhi attoniti dei passanti, che invano hanno cercato di evitare l’irreparabile. Inutile l’intervento dei soccorsi, la donna è deceduta per la gravità delle ferite inferte. Dopo il delitto, Hudhra si è seduto su una panchina per aspettare le forze dell’ordine, a cui non ha opposto resistenza.

Stando a quanto raccontato l’uomo, residente a Perugia, sarebbe andato appositamente a Tolentino per commettere l’omicidio: “Sì, volevo farlo. L’ho fatto per salvare i miei figli”, le sue parole agli inquirenti. Non risultano, da parte della vittima, denunce o racconti che potessero far presagire una simile tragedia.